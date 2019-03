L'Italia è arrivata in Siberia: -1 alle Universiadi di Krasnoyarsk

L'Italia è arrivata in Siberia! Per lo stupore degli abitanti locali, alla vigilia delle Universiadi Invernali su Krasnoyarsk splende il sole e la temperatura è di ben 4° gradi sopra lo zero.

Forse è qualcosa in più di una sempice coincidenza, visto che oggi i 41 atleti azzurri che dal 2 al 12 marzo disputeranno le gare di sci alpino, sci nordico, ski orienteering, snowboard, freestyle, pattinaggio di figura, short track e curling sono stati ricevuti al villaggio delle Universiadi con la tradizionale cerimonia riservata ad oguna delle delegazioni ospiti.

Sputnik Italia seguirà in diretta le Universiadi Invernali da Krasnoyarsk, con dirette, interviste ai protagonisti, foto e video sulle nostre pagine di Instagram e Facebook.

Le 29° Universiadi Invernali si svolgeranno a Krasnoyarsk, in Russia, dal 2 al 12 marzo 2019. In totale, nei 10 giorni di gara verranno assegnate 228 medaglie in 11 sport: sci alpino, sci di fondo, snowboard, freestyle, ski orienteering, biathlon, pattinaggio di figura, short track, bandy, curling e hockey su ghiaccio.