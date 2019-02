Dieci luoghi turistici off-limits per chi soffre di vertigini. Ultimamente le piattaforme panoramiche sospese nel vuoto, o con i pavimenti di vetro, sono diventate molto di moda.

Dal Grand Canyon al Monte Bianco, passando per la giungla malese e lo skyline urbano di Shangai e Chicago, per la gioia dei turisti che trovano il luogo ideale in cui scattare la "Fotografia" della propria vacanza, illudendosi di avere il mondo (o almeno una piccola porzione di esso) ai propri piedi.