Se il gioco si fa duro gli Spetsnas sono già pronti

Più di 500 soldati del battaglione "Plamya" degli Spetsnaz sono stati impegnati in esercitazioni tattiche nel poligono "Dubrovka" di Pskov.

"Loro vedono tutto, loro non li vede nessuno": così recita una delle leggi delle forze speciali russe, gli Spetsnaz. E per confermarla nelle esercitazioni è stato impiegato anche il nuovo drone multifunzione "Takhion-3": oltre individuare obiettivi nemici, questo apparecchio unico può anche correggere la traiettoria di volo di munizioni d'artiglieria e può essere anche utilizzato come ripetitore di segnale.