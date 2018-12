L'Italia conquista il cuore di Mosca

Il laser show "L'Italia ti invita", organizzato dall'Agenzia Nazionale Italiana per il Turismo (ENIT) è il biglietto da visita della 3° edizione di "Buongiorno Italia" la fiera dedicata al Belpaese nella capitale russa, dall'8 all' 11 dicembre.

Per quattro serate la facciata del centro espositivo del Maneggio, riflette le bellezze dell'Italia: i canali di Venezia, le spiagge della Sicilia, i trulli di Alberobello, il Duomo di Milano, le piste innevate delle Alpi e altri luoghi che ciascuno dei passanti avrebbe voglia, o ha già avuto modo, di visitare di persona.

Dietro questo sipario, dentro i padiglioni di uno dei luoghi simbolo di Mosca, costruito per celebrare la vittoria su Napoleone nel 1812, l'Italia presenta il meglio del suo patrimonio artistico, culturale, enogastronomico, con un ricco programma di eventi che copre tutti gli aspetti dello stile di vita italiano, che attirano gli stranieri, compresi i russi.

Da Leonardo, al golf, dal turismo termale alla danza, dalla lingua, a workshop ed incontri B2B. Non solo, per gli innamorati c'è anche spazio per una guida al "Matrimonio Italiano" e per i più piccini un'escursione nel mondo di Pinocchio e del suo "gemello" russo Burattino.

Il direttore esecutivo di Enit, Gianni Bastianelli, saluta con piacere il pubblico russo e sottolinea la rilevanza di questo evento in un segmento, come quello del turismo dalla Russia verso l'Italia, che nel 2017 è cresciuto in doppia cifra:

"Per noi è un grande onore essere presenti nel cuore di Mosca con questa manifestazione ed è ancora più importante essere qui oggi, perchè nonostante le difficoltà del biennio precedente, in Russia c'è di nuovo molta voglia d'Italia, come testimoniano i dati sul flusso turistico e la crescita dei collegamenti aerei fra i due paesi".

La fiera "Buongiorno Italia" si svolge a Mosca con il supporto della Duma di Mosca e del Dipartimento alla Cultura della città di Mosca. Oltre all'Enit, partecipa all'organizzazione del programma d'affari anche l'ufficio ICE di Mosca.