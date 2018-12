Casa vista Giappone: la vita dei russi alle Curili

Le relazioni tra Russia e Giappone sono in continuo sviluppo, ma Tokyo non depone le rivendicazioni sulle isole Curili meridionali. Il 2018 è stato l'anno incrociato Russia — Giappone ed ha visto la ripresa dei negoziati sullo status delle isole.

L'arcipelago delle Curili si estende per 1300 km nell'Oceano Pacifico, dall'isola giapponese di Hokkaido, alla Kamchatka russa. Il Giappone reclama le quattro isole più a sud: Iturup, Kunashir, Shikotan ed il gruppo di isole Habomai, le più vicine ad Hokkaido.

Mentre i negoziati politici si muovono a singhiozzo, sono sempre di più i giapponesi che visitano le isole Curili meridionali, in virtù dell'accordo comune di esenzione dal visto tra Giappone e Russia, per chi si reca in visita a luoghi di sepoltura.