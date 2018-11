Attenti al TOR!

La Flotta del Nord russa ha ricevuto in dotazione i nuovi complessi missilistici mobili di difesa terra-aria TOR-M2DT.

Presentati per la prima volta alla Parata della Vittoria del 9 maggio 2017, i sistemi TOR-M2DT hanno una gittata di 16 km e possono colpire, in contemporanea, fino a 4 obiettivi nemici in volo ad una quota compres tra 10 e 10 000 metri.

Il veicolo cingolato che funge da supporto ai sistemi missilistici è un modulo Vityaz DT, adatto a tutti i terreni e in particolare alle condizioni estreme della regione in cui andrà ad operare: i sistemi missilistici funzioneranno con temperature fino a 60° gradi sottozero.