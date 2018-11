Le 10 donne più sexy di Russia

Cantanti, attrici, modelle, conduttrici televisive: belle, famose e invidiate. Ma nessuna di loro per quest'anno si può vantare del titolo di "Donna più sexy" della Russia, che è andato alla blogger e comica Natalya Krasnova.

La sua pagina su Instagram, in cui racconta con ironia le stranezze del mondo femminile, è seguita da 2 milioni di persone. Sulla sua vita privata però non fa concezioni: è felicemente mamma di due gemelli di 11 anni e in una recente intervista alla rivista femminile Woman.ru ha addirittura dichiarato che da tre anni non fa sesso:

"Ho eliminato le relazioni dalla mia vita. Non cerco nessuno, perchè questo toglie molte tempo e energia".

Sul podio le fanno compagnia la top model Irina Shayk ed un'altra blogger, Anastasia Ivleeva.