Cheese! Tu vuoi far l'americano in Russia

John è nato a New York, ma da vent'anni vive in Russia e fa il casaro in una fattoria di sua proprietà nella provincia di Mosca, dove produce ben 33 tipi di formaggio diversi.

E' cresciuto in Messico, ha studiato in Inghilterra, ha vissuto insieme ai coccodrilli in Nuova Guinea, poi ha vissuto tra Italia e Francia sette anni ed ha capito che la sua vocazione era il cibo.

Nel 1993 John si trasferisce a Mosca ed inizia a lavorare come chef in diversi ristoranti etnici, mettendo a frutto le conoscenze maturate nelle sue esperienze in giro per il mondo.

Un conto però è maneggiare gli ingredienti per preparare un piatto, un altro è sapere da dove arrivano e come sono prodotti. Per fare l'ultimo passo a John è servita una gita in campagna con la sua futura moglie Valentina: guardando i campi verdi in mezzo alle "dacie" degli abitanti della città, John ha deciso che cosa voleva finalmente fare da grande. Produrre formaggio.