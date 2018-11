In realtà Astana in lingua kazaka significa proprio "capitale" ed è un grande laboratorio a cielo aperto: le architetture moderne, come la "Piramide" e la cosiddetta "Yurta" progettate da Norman Foster si affiancano agli edifici di impronta sovietica della vecchia Akmola (così si chiamava la città fino al 1993) con risultati a tratti grotteschi. Astana non è Parigi, ma ha anche lei un arco di trionfo.