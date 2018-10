Furbo chi copia! Ecco la "Lambo" iraniana

Se non puoi permettertela, costruiscila da solo. E' anche con questa filosofia che un gruppo di designer iraniani ha deciso di costruire una copia della Lamborghini Murcielago.

"Noi amiamo le auto, e la Lamborghini e la migliore delle automobili. La "Lamborghini" era il nostro sogno noi lo abbiamo trasformato in realtà.

Con queste parole uno dei progettisti della "Lambo" iraniana, Masud Moradi, ha spiegato a Sputnik l'idea dietro alla creazione dell'automobile.

I lavori sono durati 4 anni e mezzo ed hanno impiegato una squadra di 16 persone, che molto minuziosamente si è dedicata alla creazione di una copia della supercar della casa del Toro. Il metodo utilizzato è quello del revers-engineering, cioè dell'assemblaggio al rovescio e tutti i dettagli tecnici utilizzati sono stati prodotti da progettisti iraniani, usando Alias Design.

La Lamborghini iraniana monta un motore Hyundai da 3,8 l e può raggiungere una velocità massima di 280 km/h, contro i 342 km/h della vera Murcielago.

"Cogliamo l'occasione per porgere le nostre scuse alla società "Lamborghini" perché ci siamo appropriati di una loro idea, ma in futuro vorremmo creare un nostro brand per realizzare da soli le nostre idee e sconfiggere l'immoralità nel mondo dell'industria automobilistica." — ha concluso Moradi.