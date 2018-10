Il cielo notturno di un pastore errante dell'Asia

Giacomo Leopardi, 190 anni fa nello Zibaldone scrisse:

«I Kirghisi hanno anche dei canti non scritti che richiamano alla mente eccellenti imprese dei loro eroi; ma quelli non sono recitati che da cantori di professione e Meyendorff ebbe il dispiacere di non intenderne neanche uno. Molti Kirghisi passano la notte seduti su una pietra a guardare la luna, e ad improvvisare parole assai tristi su arie che non lo sono da meno»

Eccole quelle pietre, ritratte in queste fotografie scattate da Tabyldy Kadyrbekov per Sputnik Kyrgyzstan: il paese dell'Asia Centrale, è coperto per più di metà del suo territorio da montagne ad un'altitudine superiore ai 3000 metri.