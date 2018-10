La scienza sa tutto dell'aurora boreale, ma per grandi e piccini resta uno spettacolo magico.

La regione di Murmansk è famosa per essere uno dei luoghi (relativamente) più vicini a Mosca dov'è possibile osservare lo spettacolo dell'aurora boreale, che a queste latitudini (68° parallelo nord) arriva ad essere visibile da agosto a maggio.



Siccome nei mesi invernali le temperature notturne arrivano a toccare —35° C, l'inizio dell'autunno è il periodo migliore per ammirare questo spettacolo.