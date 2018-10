Il sorriso è l'elisir per vivere a lungo e lavorare felici. Per celebrarne i benefici, il oggi ricorre il World Smile Day. La giornata si celebra ogni anno dal 1999 il primo venerdì di ottobre e l'iniziativa fu dell'artista statunitense Harvey Ball, colui che nel 1963 creò il celebre e inconfondibile design dello smile giallo famoso in tutto il mondo. Team di studiosi hanno dimostrato infatti che basta ridere per migliorare la qualità della vita, la produttività sul lavoro, innescare sane relazioni sociali e perfino dimagrire.