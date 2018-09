La parata militare per i 70 anni della Corea del Nord

Pyongyang ha ospitato la parata militare in onore del 70° anniversario dalla formazione della Repubblica Popolare Democratica di Corea. Alla solenne manifestazione hanno preso parte circa 10 mila soldati e mezzi militari, tuttavia per la prima volta da alcuni anni a questa parte non sono stati mostrati in pubblico i missili balistici intercontinentali.

Il leader nordcoreano Kim ha accolto la parata dal palco d'onore, ma non ha pronunciato nessun discorso ufficiale.

Tra gli ospiti d'onore stranieri figuravano la presidente del Consiglio della Federazione russo, Valentina Matvienko e Li Zhanshu, membro del Politburo del Partito Comunista Cinese.