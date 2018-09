Il nuovo fenomeno di Instagram è Roman Fedortsov un pescatore russo di Murmansk che posta le foto delle creature più bizzarre da lui trovate negli abissi.

Ogni uscita in barca di Fedortsov si conclude con un immancabile post di alcune peculiari creature finite nelle sue reti da pesca.

Le foto di Roman sono sempre più virali, ma lui non sembra curarsene più di tanto: per lui la pesca è lavoro e queste foto non sono altro che un hobby.