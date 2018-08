Tutti la vogliono toccare, fotografare ed anche per un solo secondo sentirsi come il suo passeggero: è la nuova Aurus Senat, limousione presidenziale russa. Oltre a lei, al Salone Internazionale dell'Automobile di Mosca, in programma fino al 9 settembre, sono presenti dodici marchi internazionali, ed i principali russi (Lada, KamAZ, Avtovaz).