10 ponti dell'antichità che sono ancora in piedi

Dopo il crollo del viadotto Polcevera a Genova, il tema della sicurezza dei ponti è passato al centro del dibattito nell'opinione pubblica.

Nel mondo non mancano esempi di costruzioni ultramoderne, ma a fianco a loro sono ancora in piedi (e spesso in uso) decine di ponti costruiti secoli e secoli fa: in "Roman Bridges", scritto dall'ingegnere statunitense Colin O'Connor nel 1993 sono menzionate ben 418 costruzioni romane tra ponti e acquedotti, ancora totalmente o in parte conservate.