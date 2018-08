Il popolo dei Mari, di origine ugro-finnica, è considerato "l'ultimo dei pagani" sul territorio europeo. Attualmente in Russia vivono circa 700 mila persone appartenenti a questo gruppo etnico, per la maggior parte stanziate nella Repubblica Mari El, che significa appunto "terra dei Mari".

IAnche se adottarono la Cristianità con l'annessione all'Impero zarista, avvenuta nel XVI secolo dopo la campagna di Ivan il Terribile lungo il Volga, il paganesimo rimase e rimane tuttora presente nella vita dei Mari.

Questo popolo crede nell'esistenza di una forza che lega l'uomo agli elementi della natura e venera divinità come Tul Yumu, il dio del fuoco, o Mardezh Yumu, il dio del vento. La più importante delle divinità venerate dai Mari è il cosiddetto "Grande Dio Bianco", in onore del quale, in occasione del solstizio d'estate vengono immolati in sacrificio degli animali.