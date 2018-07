Il "lago delle meduse" così è soprannominato lo specchio d'acqua (marina) situato sull'isola di Eil Malk nell'arcipelago di Palau.

Normalmente per i turisti al mare le meduse sono un incubo, ma qui diventano una delle attrazioni più gettonate. Muniti di una speciale tuta da sub e maschera per evitare contatti potenzialmente letali con il liquido delle meduse, le immersioni nei laghi dell'arcipelago sono molto gettonate tra i turisti.