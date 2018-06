Putin e il calcio

In occasione dei Mondiali il presidente Putin è presente non solo sugli spalti come spettatore, ma anche in campo, insieme al presidente FIFA Gianni Infantino.

In Russia non sono molto scaramantici, ma c'è chi dice che se Putin andrà a vedere la partita, la nazionale russa (quasi sempre) vince. Forse anche per questo motivo tra i tifosi stranieri si vedono sempre più foto e magliette con il ritratto del presidente russo.

Del resto, cosa non si fa per la propria squadra..

