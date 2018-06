Vacanze in URSS

Oggigiorno si può viaggiare stando anche a casa, davanti al display del proprio smartphone: nell'era in cui abbondano fotografie accattivanti su Instagram, video su Youtube e persino i panorami di Google maps, possiamo dire di conoscere un posto ancora prima di averlo visto per davvero.

Questi manifesti e brochure degli anni '30 sono l'esatto opposto. Non sappiamo com'era davvero viaggiare nell'Unione Sovietica in quegli anni, ma questi disegni stuzzicano l'immaginazione ed il desiderio di viaggiare non solo nello spazio, ma anche nel tempo.