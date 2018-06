Nella buona e nella cattiva sorte, fino al traguardo

In Russia non c'è solo il mondiale di calcio: a Krasnoyarsk si è svolto il campionato di "corsa con le mogli".

C'è chi le sopporta, e chi le porta in braccio.

Stiamo parlando delle mogli, protagoniste della "corsa con le mogli" che si disputa nella città siberiana di Krasnoyarsk dal 2013.

I concorrenti devono superare un percorso ad ostacoli con le rispettivi consorti in braccio, in cui non mancano le difficoltà: guadare una piscina, fare lo slalom, valicare delle barriere con tronchi d'albero disposti sul terreno.

I migliori, per la cronaca sono stati i coniugi Roman e Yulia Malyshev, ritratti in queste fotografie.