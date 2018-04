Col vento in poppa come il veliero "Khersones"

Nel porto di Yalta in Crimea è approdato il veliero scuola Khersones. Un gioiello che è stato il secondo e l'ultimo al mondo ad aver circumnavigato Capo Horn senza motore.

Il veliero "Khersones" venne costruito tra il 1988 ed il 1989 nei cantieri navali "Lenin" di Danzica. Deve il suo nome al luogo dove il principe Vladimir nel 988 D.C. venne battezzato, scegliendo la religione ortodossa.

Le 26 vele del veliero hanno una superficie complessiva di quasi 3000 mq, vengono manovrate solo manualmente e sono il principale strumento di navigazione del veliero, che usa i motori soltanto in condizioni di mare in tempesta e in entrata e uscita dai porti.