Il pellegrino (o il turista) per arrivare sulle isole Kizhi deve intraprendere un lungo viaggio, che sarà però ampiamente ricompensato dalla meraviglia che si aprirà ai suoi occhi. Per prima cosa bisogna arrivare a Petrozavodsk in Carelia, poi spostarsi verso le isole Kizhi o in nave attraversando il lago Onega, oppure in elicottero.