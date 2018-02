Kim ha inviato la sorella a PyeongChang, ma poi ha deciso che le Olimpiadi se le fa in casa propria..

Si, proprio in Corea del Nord. Mentre nella vicina PyeongChang sono in corso le Olimpiadi, a Pyongyang non sono da meno ed hanno organizzato il loro festival del pattinaggio di figura, dedicato all'anniversario della nascita di Kim Jung Il (16 febbraio 1941 — 17 dicembre 2011), padre dell'attuale leader nordcoreano.