Il giorno più atteso dagli innamorati e più odiato dai single è arrivato. Ecco come lo festeggiano i russi.

La festa degli innamorati in tutta la Russia: code nei negozi per scegliere il regalo da comprare ed anche eventi originali, come la possibilità di inviare cartoline al proprio amato/a nella metropolitana di Mosca ed un concorso di baci nel Cremlino di Kazan.