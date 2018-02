La radio come stile di vita

Si celebra oggi in tutto il mondo la giornata internazionale della radio. Uno strumento che nonostante il passare del tempo continua a tenere compagnia a milioni di persone, regalando emozioni in musica, informazione, intrattenimento.

Come data per la Giornata Mondiale della Radio è stato scelto il 13 febbraio perché in questo giorno, nel lontano 1946 venne fondata la Radio delle Nazioni Unite.

La radio è il medium che raggiunge più persone al mondo e lo spirito di questa giornata è quello di unire ascoltatori ed emittenti, abbattendo le frontiere.

Del resto ognuno di noi possiede un ricordo associato alla radio nella propria vita: dalla partita della squadra del cuore, alla canzone del primo amore, o ascoltata durante lunghi viaggi in auto con la propria famiglia e così via.