Vai a pascolare le... alci

L'allevamento di alci in Russia viene praticato in 18 regioni, nella fascia nord del paese ed in Siberia. Le alci sopportano condizioni climatiche a cui altre bestie non sopravvivono e vengono sfruttate per produrre latte e carne.

Quest'ultima ha un basso contenuto di grassi ed ha meno calorie di manzo e maiale.

La cooperativa "Tundra" opera nella penisola di Kola ed è la più antica della Russia: venne fondata nel 1930 ed è attiva nel villaggio di Lovozero, dove abita l'antico popolo lappone dei Saami.