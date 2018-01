I complessi di difesa antiaerea S-400 "Triumph"

Temuto dagli americani, già acquistato da India, Cina e Turchia: come funziona il sistema missilistico russo più sicuro al mondo.

L'S-400 è in grado di colpire fino a 80 obiettivi contemporaneamente in un raggio compreso da 3 a 400 km. Il sistema radar ha una copertura di 600 km, ed attiva la risposta missilistica in 36 secondi.