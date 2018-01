Pescatori sulle acque ghiacciate del fiume Tom

L'inverno non è un ostacolo per i pescatori russi, anzi...

D'inverno è meglio che in estate. Secondo alcune statistiche gli amanti della pesca sul ghiaccio in Russia sono persino di più dei pescatori per hobby nei mesi caldi dell'anno.

Una passione difficile da spiegare a chi non ha mai provato, ma che riempie intere giornate di centinaia di persone, sprezzanti del freddo. Un buco nel ghiaccio e tanta pazienza, prima di sollevare l'ambito trofeo.

Mentre d'inverno la superficie di fiumi e laghi si congela, la vita nel mondo blu sottostante scorre come sempre.