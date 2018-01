La città è considerata una "ghost-town" per la scarsità di abitanti: Ordos, progettata per accogliere 1 milione di abitanti, ne ha in realtà poco più di 300 mila.

I suoi edifici avvenieristici, che le sono valsi il soprannome di "Dubai di Cina" si stagliano come cattedrali nel deserto, in uno scenario urbano senza eguali nella sovrappopolata Cina.