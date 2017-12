Pagare moneta, vedere cammello

Questo festival annuale si tiene sotto il patronato dello sceicco Mohammed Bin Zayed Al Nahyan, principe ereditario e comandante in pectore delle Forze Armate degli Emirati Arabi Uniti ed ha come scopo quello di creare un legame tra le generazioni, in una società in continua mutazione.

Il "festival dei Cammelli" di Al Dhafra è un' occasione per celebrare il patrimonio storico delle popolazioni nomadi del deserto e farlo conoscere anche alle nuove generazioni figlia della società globalizzata.

Il festival si svolge dal 10 al 28 dicembre, ma inizia in realtà alcune settimane prima, quando carovane di beduini in groppa ai loro cammelli, iniziano il loro viaggio verso Al Dhafra da diverse regioni della penisola araba.

Centinaia di uomini e donne delle tribù della regione e migliaia di cammelli di razza Asayel e Majaheem danno vita ad uno spettacolo unico tra le dune del deserto.

Il programma del festival comprende una serie di eventi che celebrano il cammello, un animale che esercita un ruolo fondamentale per il sostentamento delle popolazioni del deserto, fin dai tempi un cui l'era del petrolio e della ricchezza da esso derivata erano ben lungi da venire.

Oltre all'aspetto socio-culturale, il festival è anche una grande fiera dove si concludono numerosi acquisti di esemplari di cammello purosangue, in aste aperte o contrattazioni private, sovente tenute di notte nella "Charee al Malyoon", la "strada del Milione" al centro del territorio del festival.