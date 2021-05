Istat, flessione ad aprile dei prezzi del "carrello della spesa": -0,7%, ai livelli del 1997

I prezzi in aumento dei beni energetici trainano l'inflazione, che accelera dell'1,1% annuo, nonostante la flessione del prezzo del carrello della spesa, composto da prodotti alimentari, per la pulizia della casa e igiene personale.

Ad aprile è diminuito dello 0,7% il valore del carrello della spesa, l'indicatore dei prezzi di beni alimentari, prodotti per l'igiene della casa e cura personale, consumati dalle famiglie italiane. Secondo quanto rende noto Istat, è il livello di prezzi più basso dal 1997, quando l'indicatore segnò una flessione pari allo 0,8%.

Il dato è in controtendenza rispetto all'andamento generale dell'inflazione, in aumento dell'1,1% sulla spinta della crescita dei prezzi dei beni energetici. L'accelerazione, però, è in parte dovuta al confronto con l'aprile 2020 quando i prezzi del settore erano crollati a causa dell'emergenza pandemica.

Al netto dei prodotti energetici, l'incremento dell'inflazione si ridimensiona ed è pari allo 0,3% per il mese di aprile. Un valore prossimo allo 0,2% segnato a settembre 2020, segnale di una difficoltà a rilanciare i dei consumi alla fine del periodo di restrizioni.

Questo dato è confermato da un rapporto del Censis per Confcommercio, che mostra un crollo dei consumi pari a 1.831 euro a testa nel 2020, con un aumento del risparmio di 82 miliardi. Prevale il pessimismo che frena i consumi delle famiglie come effetto dell'incertezza provocata dalla pandemia di Covid-19. La flessione dei consumi è inoltre determinata dalla perdita dei redditi dovuto alla crisi economica.

Il rapporto prevede che nel 2021 verranno recuperati soltanto 638 euro di consumi pro-capite perduti nel 2020, non sarà possibile tornare al livello dei consumi precedente alla pandemia.