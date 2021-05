Covid: boom delle vendite online dei farmaci

Secondo i dati raccolti dal sito Iqvia, nei primi nove mesi del 2020 sono state vendute 25,3 milioni di unità nel settore farmaceutico tramite i canali digitali di e-commerce, in aumento rispetto alle 14,3 milioni del 2019 (+76%), con un giro di 274 milioni di euro contro i 172 milioni dell’anno precedente.

Il boom di vendite online di farmaci è motivato in parte dal lockdown, dalla paura del contagio e dalla ricerca di rimedi fai da te al Covid ma confermano anche un'accelerazione digitale impressa dalla pandemia ma non destinata a fermarsi.

Nella vendita sul digitale dei farmaci importante la protezione dei dati personali

In un ambito come quello della salute, gli utenti cercano informazioni puntuali e precise sui prodotti ed è necessario garantire modalità di acquisto facili e veloci. Per garantirsi un vantaggio competitivo è importante fornire la massima sicurezza e protezione dei dati personali e offrire servizi accessori come consulenza online o consegna a domicilio.

"Molti imprenditori compiono l’errore di pensare che basti aprire una piattaforma tecnologica per iniziare a vendere online quando invece i maggiori investimenti devono essere preservati per la promozione successiva e, soprattutto, per creare un ecosistema integrato che metta al centro il cliente. In negozio il farmacista non è colui che vende prodotti medicinali, ma il professionista che spiega, rassicura, educa e supporta il cliente. Perché dovrebbe essere diverso online?" sostiene Valentino Bergamo, CEO di Calicantus.