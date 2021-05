Il momento d'oro dell'argento: è salito di oltre il 70% in un anno e non ha raggiunto il picco

La domanda di argento è esplosa negli ultimi 12 mesi, riflettendosi sul suo prezzo, che ha raggiunto i 27,29 dollari l'oncia il 14 maggio. Ciò costituisce un aumento del 72% rispetto al 2020, quando era assestato a circa 15,86 dollari l'oncia. Nel frattempo il prezzo dell'oro è aumentato solo del 6,4%.

Secondo i dati dell'Instituto de la Plata, nel 2021 finora c'è stata più domanda che offerta di argento, un materiale che fa parte di molti prodotti di uso quotidiano. La sua elevata conducibilità elettrica e durata nel tempo lo rendono ideale per applicazioni industriali e tecnologiche: quasi tutti i computer, i telefoni cellulari, le automobili e gli elettrodomestici lo contengono.

Secondo Ole Hanson, capo della strategia delle materie prime di Saxo Bank, il fatto che l'argento sia spesso utilizzato in questo settore ha causato in gran parte il rialzo della sua domanda e del suo prezzo.

"La domanda industriale è probabilmente la ragione principale per cui nell'ultimo anno abbiamo visto l'argento superare l'oro", afferma l'uomo d'affari citato dalla CNBC.

"Parte di questo [aumento] proviene sicuramente dai metalli industriali, che sono davvero in aumento. Anche il prezzo del rame è raddoppiato da quando ha raggiunto il suo punto più basso nel 2020", spiega Hanson.

Il passaggio a tecnologie più pulite ha aumentato la domanda di metalli e ha anche contribuito al rialzo dell'argento, che viene utilizzato, ad esempio, nella produzione di pannelli solari.

"Fare sul serio con la trasformazione verde continuerà ad attirare la domanda di argento", sottolinea Hanson.

Non perdere di vista l'oro...

Ancora Hanson sottolinea che circa il 50% della domanda di argento viene dall'industria, il resto dagli investitori. La grande quantità di stimoli da parte delle banche centrali e del governo nell'ultimo anno ha generato timori di inflazione. Allo stesso tempo, l'oro e, in misura minore, l'argento sono visti come un rifugio sicuro dall'aumento dei prezzi e dal calo del valore del dollaro.

"Se l'oro sale, l'argento tende a salire e anche di più: quindi la maggior parte degli investitori d'argento sta probabilmente monitorando da vicino i prezzi dell'oro, il livello del dollaro e il livello dei tassi di interesse", spiega Hanson.

Il prezzo dell'argento è ancora ben al di sotto del massimo storico del 2011, quando ha sfiorato i 50 dollari l'oncia. Tuttavia - afferma Hanson - la domanda non mostra segni di cedimento a lungo termine. Se ci sono fattori favorevoli, "potrebbe effettivamente andare più in alto e più velocemente di altri metalli".

Possiamo parlare di uno scenario rialzista estremo per l'argento?

Anche Max Layton, Managing Director di Commodity Research presso Citi Global Markets, è ottimista sul rally del metallo: secondo lui l'argento potrebbe trarre vantaggio dal rilancio dell'economia globale dopo la pandemia grazie a un aumento della produzione industriale e al mantenimento della domanda di investimenti. Il metallo ne ha beneficiato durante la pandemia e probabilmente continuerà a farlo.

Tuttavia Layton osserva che una terza ondata di COVID-19 dovuta alle varianti potrebbe continuare a frenare la domanda industriale. Pertanto lo specialista esclude per ora lo scenario rialzista estremo per l'argento, ma ritiene possibile che il trend continui.

Layton prevede che i tassi di interesse reali potrebbero rimanere bassi, e questa potrebbe essere una buona notizia per chi investe in oro e argento.

A febbraio Etienne Dargent, direttore della società di investimento Or.Fr., ha assicurato che l'argento ha molto potenziale e può rappresentare una vera alternativa a bitcoin e oro.