Il Pentagono rimuoverà il gigante tecnologico cinese Xiaomi dalla lista nera del governo

Il Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti rimuoverà la società di elettronica cinese Xiaomi dalla lista nera del governo. Secondo una dichiarazione del tribunale americano cui era stato sottoposto il caso, il produttore di smartphone e Washington hanno deciso di risolvere il contenzioso in corso di comune accordo.

cancellazione della società dalle borse statunitensi

Tutto ciò avveniva una settimana prima della fine della presidenza di Donald Trump, amministrazione interamente caratterizzata da una accesa guerra commerciale contro Pechino.

All'inizio di gennaio, il Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti e il Dipartimento del Tesoro avevano limitato gli investimenti americani nella società, accusando la multinazionale di Pechino di avere legami con l'esercito cinese e designando il gigante tecnologico come una "Compagnia militare comunista cinese", il che avrebbe potuto portare allae dagli indici di riferimento globali.

La società cinese aveva quindi presentato una denuncia a un tribunale statunitense a fine gennaio chiedendo di essere rimossa da quell’elenco.

A marzo, il tribunale stabiliva che il Pentagono non aveva basato la sua designazione di Xiaomi come "azienda militare" su prove sostanziali, concludendo che la società non si potesse dire effettivamente associata ad altri né controllata del governo cinese o dai Servizi segreti. Di conseguenza, il giudice federale Rudolph Contreras ha temporaneamente bloccato l'applicazione della lista nera.

La decisione impone ora una revoca delle restrizioni agli investimenti americani nella società cinese. A seguito della notizia, le azioni della Xiaomi sono già aumentate del 6% alla borsa di Hong Kong.