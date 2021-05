Crisi della ristorazione, in Italia hanno chiuso 22.700 locali causa restrizioni Covid

Il crollo dei consumi alimentari fuori casa ha portato nel 2020 alla chiusura di quasi 22.700 imprese della ristorazione a causa della pandemia di Covid-19. Il settore è stato tra i più penalizzati dalle restrizioni anti-contagio, come dimostra la perdita di fatturato del 40% rispetto al 2019, anno record della ristorazione con un fatturato di 86 miliardi di euro.

Le città con più chiusure di locali sono:

Roma con -1.519,

Milano con -722,

Torino con -549

La città con la maggiore incidenza di attività chiuse è Firenze con un incremento di locali scomparsi pari all'87% rispetto al 2019.

Questo è il desolante quadro che emerge dal Rapporto 2021 dell'Osservatorio Ristorazione, spin-off dell'agenzia RistoratoreTop, realizzato tramite l'elaborazione di dati Istat e Censis, delle associazioni di categoria Fipe, Coldiretti e Federalberghi, e delle banche dati di Infocamere e della web app Plateform.

Maggior numero di attività registrate

Un altro dato che caratterizza il 2020 è il più alto numero di sempre di attività registrate, 397.700 di cui attive 340.564, dovuto alle numerose variazioni dei codici Ateco.

Molte imprese sono riuscite a trasformarsi per sopravvivere. Secondo quanto rivela una ricerca dell’azienda di consulenza e formazione specializzata nel marketing per la ristorazione Ristoratore Top, il 77% dei locali ha iniziato a lavorare con il take away o le consegne a domicilio sostituendo i camerieri ai tavoli con una flotta di riders.

Il 27% degli imprenditori del settore ha avviato una dark kitchen o un brand virtuale di cucine non aperte al pubblico.

Il 10% degli intervistati ha intenzione di mantenere il delivery o la dark kitchen con le riaperture, per venire incontro alle esigenze dei clienti che sempre più spesso affidano i loro consumi alla tecnologia. Chi non è riuscito ad affrontare la sfida e rinnovarsi è stato costretto a chiudere i battenti.