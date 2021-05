Vaccini, BioNTech afferma di essere pronta a ridurre i prezzi per i Paesi poveri

Secondo DPA, BioNTech ha annunciato i suoi piani per fornire vaccini ai Paesi poveri a "un prezzo che non è orientato al profitto". La società comunque non è d'accordo sul fatto che le deroghe ai brevetti sarebbero state efficaci nel frenare la pandemia e ha insistito sul fatto che la migliore strategia è espandere la capacità di produzione di farmaci.

"Per raggiungere questo obiettivo i governi, i produttori e le organizzazioni internazionali e nazionali devono collaborare per supportare la fornitura di Paesi a basso e medio-basso reddito dai siti di produzione esistenti e aiutare a identificarne di nuovi certificati", ha detto un portavoce di BioNTech citato sempre da DPA.

Il portavoce ha sottolineato che la protezione della proprietà intellettuale "non è il fattore limitante per la produzione o la fornitura del nostro vaccino", poiché i brevetti garantiscono che i requisiti di qualità, sicurezza ed efficacia del vaccino siano soddisfatti.

Sabato l'amministratore delegato della Pfizer, Albert Bourla, ha affermato che i Paesi a reddito medio e basso avevano scelto di non ordinare il vaccino anti-COVID dell'azienda.

L'amministrazione del presidente degli Stati Uniti Joe Biden all'inizio della settimana ha espresso sostegno all'idea di rinunciare temporaneamente alla protezione della proprietà intellettuale per i vaccini contro il COVID-19, impegnandosi a discutere la questione presso l'Organizzazione mondiale del commercio (OMC). Da allora un certo numero di Paesi ha sostenuto l'idea.

Diversi leader dell'UE e aziende farmaceutiche si sono opposti alla rinuncia al brevetto, sollecitando modalità meno dirompenti dal punto di vista finanziario per combattere la pandemia e incentivare la distribuzione di vaccini.