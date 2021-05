Per Elon Musk la criptovaluta è "promettente'', ma invita comunque a "investire con cautela"

Venerdì Elon Musk su Twitter ha nuovamente parlato di criptovaluta, condividendo un video di YouTube a riguardo, e aggiungendo che sebbene sia "promettente", si dovrebbe "investire con cautela".

"Le persone non dovrebbero investire i propri risparmi di una vita in criptovaluta, per essere chiari. Non è saggio", si sente dire Musk nel video di TMZ.

Il fondatore di Tesla ha chiarito che, se uno vuole "speculare" e "divertirsi", può rischiare sul fatto "che la crittografia sia la futura valuta della Terra".

"Allora è come, quale sarà? Forse ce ne saranno più. Ma a questo punto sono tutte speculazioni", ha detto.

Musk esprime spesso sostegno ed entusiasmo per la criptovaluta e il suo futuro, in particolare per dogecoin, una crittografia legata ai meme basata su un'immagine virale di un cane shiba inu. In uno dei suoi ultimi tweet, annunciando la sua apparizione come ospite al 'Saturday Night Live', il miliardario si era definito 'The Dogefather', uno dei suoi tanti endorsement a dogecoin.

All'inizio di aprile ha scherzato su come SpaceX "manderà letteralmente un dogecoin sulla Luna".

Nonostante molti altri appassionati supportino la criptovaluta, il suo futuro è ancora in discussione: alcuni osservatori che notano che tutte le criptovalute sono rischiose e volatili, in particolare il dogecoin legato ai meme, che, secondo James Ledbetter, editore della newsletter fintech 'FIN', comporta il rischio di "perdere quasi tutti i soldi che hai investito".

Mercoledì dogecoin ha visto un'impennata storica del prezzo, toccando 0,69 centesimi di dollaro, con dati di cambio che mostrano che negli ultimi mesi ha raggiunto una capitalizzazione di mercato di 30 miliardi dollari.