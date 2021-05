Coldiretti, spostamento del coprifuoco salverebbe i 24 mila agriturismi

Gli agriturismi sono situati nelle aree rurali lontani dalle città e trarrebbero giovamento dallo spostamento del coprifuoco, che faciliterebbe gli spostamenti degli ospiti provenienti dai centri urbani.

Lo afferma la Coldiretti in una nota in riferimento alla proposta delle Regioni dello spostamento del coprifuoco alle 23.

Secondo l'associazione degli agricoltori, inoltre, gli ampi spazi verdi in cui mangiare e soggiornare offerti dagli agriturismi favoriscono il servizio all'aperto, il solo finora permesso ai ristoratori.

Gli agriturismi, essendo per giunta spesso situati in zone isolate e all'aperto, forniti di un numero contenuto di posti, sia per dormire sia per mangiare, sono forse i luoghi più sicuri dove garantire il rispetto delle misure di sicurezza.

L’allentamento dei vincoli darebbe ossigeno agli operatori agrituristici che, sempre secondo Coldiretti, hanno subito perdite di fatturato stimate in 1,2 miliardi di Euro.

“L’agriturismo svolge un ruolo centrale per la vacanza made in Italy post-Covid perché contribuisce in modo determinante al turismo di prossimità nelle campagne italiane per garantire il rispetto delle distanze sociali ed evitare l’affollamento in spiagge e città”, sottolinea Diego Scaramuzza, presidente dell'asociazione Terranostra.