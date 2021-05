E-commerce, centinaia di imprenditori operavano senza pagare le imposte: evasi 630 mln di euro

Potremmo definirla una maxi operazione digitale della Guardia di Finanza quella che sta giungendo a conclusione in queste ore. I finanzieri, coordinati dalla Procura della Repubblica di Pescara, hanno infatti scoperto centinaia di imprenditori italiani e di operatori stranieri che negli ultimi due anni hanno venduto attraverso piattaforme e-commerce senza dichiarare o versare le imposte dovute all’Erario.

Le cifre evase sono altissime, come ha appurato il Nucleo di polizia economico finanziaria di Pescara e il Nucleo speciale entrate di Roma, i quali hanno scoperto 100 operatori economici dediti alle vendite online che avrebbero omesso di dichiarare ben 330 milioni di euro in 2 anni.

L’attività investigativa non si è limitata all’ambito territoriale italiano, sono stati scoperti numerosi operatori stranieri che omettono il pagamento delle tasse in Italia. Si tratta di 750 operatori esteri per i quali sono in corso gli accertamenti fiscali, e che avrebbero effettuato cessioni di beni per quasi 600 milioni di euro.

Per evitare che tali operatori si rendano irreperibili come già accaduto in passato, le autorità giudiziarie italiane hanno preso contatto con le autorità giudiziarie straniere per chiedere collaborazione.

Il presidio del territorio virtuale

Le autorità di investigazione, tra cui la Guardia di Finanza, da tempo hanno avviato un'attività di presidio del “territorio virtuale” allo scopo di intercettare possibili fenomeni evasivi.

A tal proposito, il Nucleo speciale entrate di Roma ha sviluppato una più ampia analisi di rischio fiscale nel settore dell’e-commerce, valorizzando le informazioni presenti nelle banche dati disponibili, nonché i dati ed elementi comunicati dai gestori di alcuni marketplace.