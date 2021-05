Dogecoin tocca i 0,69 USD sui crypto exchange, e ora diventa una cosa seria

Doge ha superato 0,69 centesimi di dollaro (0,6953 USD) al termine di un rally senza precedenti di oltre il 20.000 percento negli ultimi 12 mesi, secondo quanto riportato dai media mercoledì.

La criptovaluta ispirata al meme del cane Shiba Inu è balzata alle stelle del +130% nell'ultima settimana a seguito della notizia dell'apparizione dell'amministratore delegato di Tesla, Elon Musk, al Saturday Night Live.

Martedì la altcoin è stata aggiunta anche alla piattaforma di trading israeliana eToro e alla piattaforma di scambio di criptovalute Gemini, tanto che gli analisti ora affermano che Dogecoin avrebbe i "fondamentali straordinariamente forti" e che "non dovrebbe essere sottovalutata".

"Dogecoin ha fondamentali straordinariamente forti e forze potenti che sostengono la sua ascesa: una vera storia di origine, longevità e una comunità in crescita di utenti che sembrano determinati a trasformare un meme dedicato allo Shiba Inu, in una valuta globale. Non ci aspettiamo che dogecoin diventi la criptovaluta più preziosa al mondo in un prossimo futuro, ma il doge non dovrebbe essere ignorato”, hanno affermato in un recente rapporto gli analisti di Galaxy Digital Research.

Ad aprile la criptovaluta è salita insieme a ethereum, bitcoin, litecoin e altre. La altcoin è uno scherzo nato nel 2013, ma ha raggiunto una capitalizzazione di mercato di 30 miliardi di dollari negli ultimi mesi, secondo i dati di scambio disponibili pubblicamente.

Dogecoin

Dogecoin è basato sulla blockchain del Litecoin come riportato su Github, ed è stato progettato dallo sviluppatore della IBM, Billy Markus, e dal data scientist di Adobe, Jackson Palmer, nel mese di dicembre 2013. La criptovaluta può essere acquistata su numerose piattaforme di scambio tra cui Binance e BitPanda.

Da un punto di vista degli aggiornamenti il software che gestisce la criptovaluta non subisce sostanziali aggiornamenti da lungo tempo. Di recente il protocollo è stato aggiornato per implementare delle piccole modifiche, ma nulla di eclatante. Inoltre, a differenza del litecoin e del bitcoin, la criptovaluta dogecoin non prevede un tetto massimo nella sua produzione. Come noto, la scarsità del bitcoin è una delle caratteristiche che lo rendono appetibile agli investitori, tanto da essere stato paragonato all’oro fisico. Dogecoin non ha questa caratteristica.