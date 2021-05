Ecco le 10 aziende che valgono di più al mondo

La popolare rivista Wired ha stilato un nuovo elenco aggiornato delle 50 aziende di maggior valore presenti sul mercato azionario internazionale, basandosi sugli indici mondiali di Msci.

Nel resoconto viene precisato che tale lista non pretende in alcun modo di essere esaustiva, bensì fornisce unicamente una fotografia dei mercati aggiornata al 21 aprile 2021, senza prendere dunque in considerazione eventuali oscillazioni di borsa che possano far cambiare il valore di ciascun titolo anche solo nell'arco di 24 ore.

Nella classifica, senza troppe sorprese, è possibile trovare in top 10 ben 7 società americane e 3 asiatiche, mentre la prima delle aziende europee è la LVMH di Bernard Arnault (18°).

Ma andiamo dunque a scoprire quali sono le dieci aziende con la quotazione più alta stando ai dati riportati da Wired.