Draghi apre al turismo: "È il momento di prenotare le vacanze in Italia”

Il premier Mario Draghi ha annunciato un passo decisivo per le riaperture e soprattutto per la ripresa del turismo in Italia.

Parlando al termine della riunione ministeriale del G20 sul Turismo ha annunciato: “È arrivato il momento di prenotare le vostre vacanze in Italia e naturalmente non vediamo l'ora di riaccogliervi di nuovo".

Una frase che dice tutto e che risponde alle preoccupazioni del settore che è stato penalizzato fortemente dalla pandemia.

“Se c'e' un paese intrecciato con il turismo, che vive di turismo, è il nostro. Tutto il mondo vuole venire in Italia, la pandemia ci ha costretti a chiudere temporaneamente ma siamo di nuovo pronti a ospitare il mondo", ha aggiunto Draghi.

L’ex governatore della Bce ha poi parlato delle direttive per il futuro del turismo emanate dal G20 che sono “una base per una ripresa del turismo a livello globale", perché questo settore "avrà un ruolo essenziale nella ripresa" economica dell’Italia.

Inoltre per Draghi il turismo “si riprenderà e sarà più forte di prima, anche migliore”.

© Sputnik Turismo termale alla fiera "Buongiorno Italia"

Il green pass

Il premier ha poi ricordato l’importanza data dal governo al turismo nel Pnrr e ha sottolineato che l’esecutivo “intende offrire un sostegno, non mi piace, un aiuto all'industria turistica, che ha avuto tanto danno da questa chiusura così prolungata".

Ma prima di tutto, ha aggiunto il premier, "dobbiamo fornire regole semplici e chiare" per permettere ai turisti di tornare in condizioni di sicurezza.

E così "intorno alla seconda metà di giugno il green pass sarà completamente operativo all'interno dell'Ue".

Ma l’Italia sta facendo ancora di più per rilanciare le prenotazioni e “mentre aspettiamo il certificato europeo il governo italiano ha introdotto un 'national green pass' per permettere alle persone di muoversi nel Paese dalla seconda metà di maggio", ha detto Draghi.