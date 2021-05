Asia più bella con i cosmetici italiani, attiva la nuova piattaforma e-commerce Italian Gallery SG

La Camera di Commercio Italiana a Singapore (ICCS) ha sviluppato in collaborazione con PROMOS Italia un progetto per l’ampliamento della piattaforma di e-commerce “Italian Gallery SG” in favore dell'export dei prodotti italiani del settore cosmetico.

Con ICCS e PROMOS Italia la cosmetica italiana sbarca in Singapore grazie al progetto Italian Gallery SG.

La Camera di Commercio Italiana a Singapore ha infatti ampliato la piattaforma digitale di e-commerce “Italian Gallery SG” in collaborazione con PROMOS Italia, permettendo alle aziende italiane del settore cosmetico e prevedendo per ora l’inserimento online sui due principali marketplace di Singapore di 14 aziende italiane attive nella cosmesi.

Sui due marketplace Lazada e Shopee, che registrano 3 milioni di visitatori mensili, saranno ora disponibili i prodotti di queste 14 aziende rafforzando l'export italiano di uno dei settori non alimentari di punta del Made in Italy.

"Il nostro obiettivo è proporre un acceleratore virtuale, uno strumento chiavi in mano che possa aiutare le imprese ad accedere in modo veloce e diretto al mercato B2C orientale, dando così una concreta opportunità di espansione in un momento storico delicato e complesso come quello che stiamo vivendo" ha affermato Giacomo Marabiso, Managing Director della Camera di Commercio Italiana a Singapore.

In questo modo ICCS aiuta le aziende italiane ad espandersi in Asia tramite l’ingresso sulle principali piattaforme di e-commerce, un mercato con interessanti prospettive non solo per i grandi volumi generati, ma anche per i costanti ritmi di crescita.

"Il successo dell’export delle imprese italiane passa sempre più attraverso i canali digitali. Questo progetto ci consente di dare l’opportunità ad aziende del settore della cosmesi di sviluppare business in un mercato molto interessante come quello del sud-est asiatico vendendo su Lazada e Shopee, piattaforme e-commerce di riferimento" ha spiegato Alessandro Gelli, Direttore di Promos Italia.

© Sputnik Singapore

A marzo la ICCS ha siglato un accordo con la Banca Popolare di Sondrio per l’apertura del suo primo desk italiano a Milano con l'obiettivo di creare un hub di interscambio focalizzato sulle imprese del territorio.