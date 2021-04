Ryanair ricorre alla Corte di giustizia UE contro finanziamento statale ad Alitalia

Come rivelano fonti ad essa vicine, secondo la compagnia low cost irlandese I 200 milioni di Euro assegnati dal governo italiano alla compagnia di bandiera sarebbero 'un abuso di potere da parte della Commissione UE'.

La compagnia aerea Ryanair ha depositato un ricorso presso la Corte di giustizia dell'UE contro l'approvazione di un finanziamento diretto di circa 200 milioni di Euro da parte del governo italiano ad Alitalia. Lo riporta Rainews.

La misura è stata varata per compensare la compagnia di bandiera per i danni dovuti all'emergenza sanitaria.

Secondo Ryanair l'autorizzazione di un nuovo aiuto ad Alitalia da parte della commissione UE mentre la compagnia è indagata per possibili aiuti di Stato relativi a due prestiti ponte di complessivi 1,3 miliardi costituisce un abuso di potere.

Intanto, nonostante i finanziamenti statali, il decollo di Ita, la nuova Alitalia, è ancora di là da venire.

In questo clima di incertezza e inquietudine, ieri il personale ha protestato in piazza a Roma per salvare la compagnia a rischio di smembramento e liquidazione.