Un investitore miliardario afferma che il dogecoin "è meglio di un biglietto della lotteria"

"Anche se non direi che è il miglior investimento, è molto meglio di un biglietto della lotteria ed è un buon modo per iniziare a capire le criptovalute", sottolinea Cuban.

L'uomo d'affari - la cui squadra di basket accetta già pagamenti in dogecoin e altre criptovalute - suggerisce che intanto tale criptovaluta, in ogni caso, "può essere spesa in merce nel negozio virtuale dei Mavericks".

Nello stesso tempo ha definito la crescente popolarità della criptovaluta con l'immagine di un cane giapponese sorridente "la più folle delle storie".

Cuban crede che "il bitcoin è come una versione digitale dell'oro, ethereum è la versione digitale di una valuta e dogecoin è... semplicemente divertente".

Dogecoin è emersa nel 2013 in seguito a uno scherzo tra due programmatori.

La sua capitalizzazione di mercato però ora è di circa 40 miliardi di dollari e dal 1° gennaio il suo prezzo è aumentato di 63 volte.

Il suo successo - si tratta finora della settima criptovaluta con la più alta capitalizzazione di mercato - è dovuto in parte alla promozione fattane da Elon Musk: il 28 aprile, infatti, il suo valore è aumentato del 24% solo un'ora dopo che il miliardario l'ha menzionata in un divertente tweet.

The Dogefather

SNL May 8 — Elon Musk (@elonmusk) April 28, 2021

"The Dogefather", ha scritto Musk in riferimento al film 'The Godfather' (in italiano 'Il Padrino').