Honda prevede di vendere solo auto elettriche entro il 2040 - Bloomberg

Il colosso giapponese dell'auto si trova a rincorrere rispetto ad altri marchi quali Jaguar Land Rover, Volvo o Mercedes che negli scorsi anni avevano già investito in maniera significativa nella ricerca e sviluppo per passare all'elettrico.

Honda Motor Co. ha intenzione di arrivare a vendere unicamente automobili elettriche entro il 2040, così da tenere il passo nella corsa globale nel mercato delle quattro ruote.

E' questo l'obiettivo che il colosso dell'auto nipponico si sarebbe posto, stando a quanto riportato da Bloomberg, sotto la nuova guida di Toshihiro Mibe.

Nel corso dei prossimi sei anni Honda investirà una cifra colossale, pari a 46 miliardi di dollari, in ricerca e sviluppo, che non varierà in base alle "fluttuazioni del fatturato".

"Sarà una lotta in salita. Si tratterà di capire quanto presto potremo costruire una struttura che ci consenta di realizzare profitti".", ha detto Mibe in una conferenza stampa venerdì, osservando che le vendite di veicoli elettrici della Honda sono inferiori all'1% del totale in Giappone.

Il piano di Honda prevede che l'azienda arrivi a livelli di vendite di auto elettriche pari al 40% in Nord America e Cina per il 2030, con tale cifra che dovrebbe poi raggiungere l'80% entro il 2035.

Tabella di marcia che è sostanzialmente la medesima anche per quanto riguarda il mercato nipponico, dove si prevede di raggiungere un 20% delle vendite nel 2030 e un 80% nel 2035.

Un settore in pieno cambiamento

Le case automobilistiche di tutto il mondo si stanno precipitando nel settore dei veicoli elettrici mentre il settore passa all'elettrificazione e alle auto a guida autonoma.

Tra questi, ad investire di più nel settore delle auto elettriche sono state Jaguar Land Rover, che ha promesso di diventare completamente elettrica entro il 2025 e Volvo, che punta invece al 2030.

E' proprio per questo motivo che il primo ministro giapponese Yoshihide Suga si è impegnato a ridurre le emissioni di gas serra del 46% entro il 2030 in vista del vertice globale sul clima ospitato dal presidente degli Stati Uniti Joe Biden.