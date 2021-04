La Siberia potrebbe ospitare uno dei più grandi giacimenti di terre rare al mondo

Secondo la compagnia mineraria Polymetal, il giacimento di terre rare di Tomtor, situato in Yakutia, nella Siberia nord-orientale, è il terzo più grande al mondo.

Il direttore dell'azienda, Vitali Nesis, ha dichiarato che la società operativa del progetto, ThreeArc Mining, ha valutato la quantità di terre rare e niobio (un metallo che viene utilizzato nelle leghe, principalmente negli acciai) a Tomtor, concludendo che si tratta di uno dei "depositi chiave" nel suo genere.

Secondo le stime dell'azienda, entro la fine del 2019 la quantità di risorse minerarie a Tomtor ammontava a 11,4 milioni di tonnellate: in particolare, si tratta di 0,7 milioni di tonnellate di ossido di niobio (Nb2O5) e 1,7 milioni di tonnellate di ossidi di terre rare.

Per quanto riguarda le risorse minerali aggiuntive ai depositi di minerali, ammontano a 0,07 milioni di tonnellate di ossido di niobio e 0,2 milioni di tonnellate di ossidi di terre rare.

I metalli rari sono utilizzati in un'ampia gamma di settori, come quello della difesa o la produzione di smartphone e veicoli elettrici. Per quanto riguarda il niobio, viene applicato nell'industria nucleare, nell'elettronica, nell'ottica e persino nella gioielleria.

Finora la Cina è il leader mondiale nell'estrazione e lavorazione di metalli rari. Tuttavia la Russia potrebbe ridurre la sua dipendenza dal Paese asiatico in quest'area e diventare il secondo più grande estrattore di metalli rari al mondo: ThreeArc Mining prevede di costruire una miniera a Tomtor con una capacità di produzione annuale di 160 mila tonnellate di metalli. L'estrazione dovrebbe iniziare nel 2025.

The Polymetal miner, che è quotata alle borse di Londra e Mosca, è una delle dieci società leader nell'estrazione dell'oro ed è uno dei primi cinque maggiori produttori di argento al mondo.