Salvini sulla Super Lega: ho in mente un altro tipo di calcio

La Super Lega di calcio voluta da 12 squadre europee di tre Stati, suscita le reazioni anche del mondo politico.

Interviene un tifoso d’eccellenza dell’AC Milan, squadra che è tra i “separatisti” che aderiscono alla Super Lega, si tratta del segretario della Lega Matteo Salvini.

Il senatore ricorda che “il denaro non è tutto” e che invece “il calcio e lo sport sono di tutti” e non di pochi ricchi.

“Da tifoso milanista, dovrei essere contento che la mia squadra possa partecipare ad una Super Lega europea, incassando un sacco di soldi, a prescindere da merito, impegno e risultati. Ma, da sportivo e da italiano, dico che il denaro non è tutto, e i milioni non sono sufficienti per azzerare simboli, storia, merito, cuore e passione”, ha detto il senatore all’esterno di palazzo Madama, come riporta l’Adnkronos.

“Il calcio e lo sport sono di tutti e non di pochi privilegiati. Mi piacciono le vittorie conquistate con il sudore sul campo, non quelle comprate coi milioni in Borsa”, affonda Salvini.

Il senatore della Lega è consapevole che il calcio in Italia e in Europa ha bisogno di riforme perché ci sono “stipendi fuori dal mondo e regole fuori dai tempi”, ma ritiene che non si cambierà con la Super Lega: “Questo non è un modo di cambiare. Io ho in mente un altro tipo di calcio”.

Ed infine una stoccata anche ai campioni strapagati:

“'Il calcio e lo sport non possono essere solo business , fatturato e campioni viziati, il denaro e il fatturato non sono tutto. Non mi piace questa idea dei pochi privilegiati, ricchi e prescelti mentre gli altri si devono dividere le briciole…”.